Özellikle soyadı “Arıklı” olmayan aile yakınları seçildi

Bahadır AYNA

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği T izni, turistik izni ve kiralık araç izinlerinde dikkat çeken aile bağlantıları var. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ailesine T izni verdiği görülüyor. Ancak bir başka detay ise listelerde “Arıklı” soyadının hiç geçmemesi.

Listede Erhan Arıklı’nın rahmetli abisi Orhan Arıklı’nın büyük oğlu Yıldırım Arıklı’nın damadı Basri Çağlayan’a T izni verdiği görülüyor.

Söz konusu aileden yine Ömür Arıklı’nın eşi Elif Bayraktaroğlu’na T izni verildi. Aynı zamanda ailenin bir başka ferdi olan şuanda askerlik görevini icra eden Çağrı Taşdemirci’ye de T izni verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada hakkı olanların T izni alacağını ve “İzin kurulunun bir kriteri var. Kim uyuyorsa o alıyor” ifadelerini kullanmıştı.