Özer: 26 Yıllık tecrübemle adayım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer katıldığı bir tv programında 1996 yılından beri bir fiil belediyenin içinde olduğunu, 26 yıllık tecrübesiyle aday olduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer’in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla ilgili UBP’den yapılan yazılı açıklama aşağıdaki gibidir:

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer 1996 yılından beri bir fiil belediyenin içinde olduğunun altını çizdi; 26 yıllık tecrübesiyle aday olduğunu vurgulayarak, değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerine de seslenen Özer, geçmiş vizyonla Mesarya’nın yönetilemeyeceğini savundu ve mega projelerinin hayata geçmesi için 26 Aralık sabahını beklediklerini ekledi.

“Güçlü belediyeler reformla geliyor”

Belediyeler Reformu doğru bir karardı şeklinde konuşan Özer, “Yıllardır belediyelerin gelirleri düşük, imkanları kısıtlı, kıt kanaat imkanlarla sahada büyük projelere, yatırım odaklı imkan kapasitesi yoktu. Reform ile birlikte güçlü belediyeler oluşacak” diyerek yeni dönemde gelirleri artmış, ekonomik açıdan güçlü belediyelerin ayakları üzerinde durabileceğini hizmeti kaliteli ve hızlı bir şekilde sunabileceğini belirtti.

“Ev ödevime çalıştım projeler kaynaklarıyla birlikte hazır”

Rakiplerinin nasıl bir belediyeye aday olduğunun farkında olmadığını ifade eden Özer, rakiplerine tv ekranlarından cevap verdi, “Ben ev ödevime çalıştım. Projelerim hayal değil, proje katkılarıyla birlikte hesaplandı. Messarya’yı adım adım dolaştım her kesime Nasıl bir Mesarya istediklerini sordum, bölgemizin tüm sorunlarını tespit ettim. Klasik belediyecilik mantığıyla gitmeyeceğiz hayal etmeyi bırakın, hayallerinizi yaşayın diyoruz ben Mesarya’ya hayallerini yaşatmak için aday oldum” ifadelerine yer vererektüm projelerini hayata geçireceğini söyledi.

“Kimseyi mağdur etmeyeceğim”

Belediye çalışanları açısından seçimlerin stresli geçtiğini kaydeden Özer, “durumlarını biliyorum, çok iyi anlıyorum” şeklinde konuşarak, ‘Personel mağdur olacak’ söyleminin doğru olmadığını belirtti. Belediyelerin rutin görevleri yanında mega projeler yapacaklarını aktaran Özer, “vizyonu geniş, yenilikçi ve çağdaş bir belediye olacağız” dedi.

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12/12/2022 18:32