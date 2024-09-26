Özer Boyacı Anma Müsabakası 5 Ekim'de Başlıyor

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26/09/2024

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Özer Boyacı Anma Müsabakası 5 Ekim'de Başlıyor

Özer Boyacı sporting Anma müsabakası 5 Ekim Cumartesi günü Gönyeli Atış poligonda gerçekleştirilecek.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen müsabaka saat 09:00 da başlayacak.
Saat 13:00 a kadar kayıt kabul edilecek olan müsabakada gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek,her yıl olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan müsabakanın sponsorluğunu Levent şirketler Grubu, organizasyonluğunu  Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği üstlendi. Müsabakayala ilgili
Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği'nden yapılan açıklamada, müsabakada eşitlik olması halinde çift vuruşlara bakılacak, eşitliğin yine bozulmaması halinde baraj atışları yapılacak,24 Gr,7.5 veya 9 numara Fisenk kullanılacak olan müsabakada bunların dışında bir ölçüde fisenk kullanılmasının yasak olduğu bildirildi.

26/09/2024 10:46
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TAGS: Özer Boyacı Anma Müsabakası
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