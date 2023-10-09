Özer Boyacı Sporting Anma Müsabakası Gerçekleşti

Özer Boyacı sporting Anma müsabakası 7 ekim cumartesi günü gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen müsabaka sonunda ödül töreni yapılarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Erhan Keserin ödül töreni açılışını yaparak tüm katılanları Özer Boyacı adına saygı duruşuna davet etti. Özer Boyacı için yapılan saygı duruşu ile başlayan ödül törenine, Özer Boyacı'nın Ailesi,UKÜ sporcuları ve Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook'un yanı sıra bir çok avcılık ve atıcılık kulübü başkanları'da katıldı. Osman Cook, Avcılık Federasyonu Avcı eğitimlerine verdiği destekten dolayı, Mete Boyacıya plaket takdim ettikten sonra söz alan Mete Boyacı, Müsabakaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, babası Özer Boyacı'nın çok sevdiği Atıcılık ve Avcılık spor dalına her zaman katkı sağladığını, kendisinde aynı şekilde her zaman bu spora katkılarının süreceğini belirtti. Daha sonra ödül töreninne geçilerek dereceye giren sporculara Mete Boyacı, Gözde Boyacı, Avcılık Federasyonu Başkanı,Osman Cook ve Lapta Avcılık ve Atıcılık Birliği başkanı Selim Mavili taraftarlar ödülleri verildi.

Müsabakada yer alan kategorilerde dereceye girenlerin isimleri aşağıdaki gibidir.

Avcı Kategorisi:

1-Sinan Kuşçu

2-Ufuk Nalbant

3-Fuat Ajansı

Atıcı Kategorisi:

1-Cemre Bumin

2-Cemal Dayı

3-Ali Somuncu

Genç Avcı:

1-Efe Sıttık

2-Mustafa Vurucu

3-Tahsin Kocaoğlan

Genç Atıcı:

1-Özkan Uzunsaf

2-Akif Emirsoylu

3-Hakan Yamaner

Veteran Atıcı:

1-Nehmet Mullaaziz

2-Ahmet Gülle

3-Hakkı Somuncu

Veteran Avcı

1-Fevait Helvacıoğlu

2-Hüseyin Kuset

3-Ahmet Yamaner

Yıldizlar:

1-Deniz Gezmiş Demirel

2-Kaan Nazlı

3-Baran Nazlı

Kadınlar:

1-Hırsiye Demirel

2-Dolunay Dayı.