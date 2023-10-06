Özer Boyacı sporting anma müsabakası yarın düzenleniyor

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06/10/2023

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Özer Boyacı sporting anma müsabakası yarın düzenleniyor

Özer Boyacı sporting anma müsabakası yarın Gönyeli Atış poligonda gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen müsabaka saat 09:00 da başlayacak. Saat 13:00 a kadar kayıt kabul edilecek olan müsabakada gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek,her yıl olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan müsabakanın sponsorluğunu Levent şirketler Grubu, organizasyonluğunu Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği üstlendi. Müsabakayla ilgili Göçmenköy Avcılık ve Atıcılık Birliği'nden yapılan açıklamada, müsabakada eşitlik olması halinde çift vuruşlara bakılacak, eşitliğin yine bozulmaması halinde baraj atışları yapılacak,24 Gr,7.5 veya 9 numara Fisenk kullanılacak olan müsabakada bunların dışında bir ölçüde fisenk kullanılmasının yasak olduğu bildirildi.

06/10/2023 13:21
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TAGS: Özer Boyacı, sporting, anma, müsabakası
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