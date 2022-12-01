Özer: Halkın sadece mutlu gününde değil, acı gününde de yanında olacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, bölge sorun ve sıkıntılarına değinerek, Mesarya’yı daha güzel ve yaşanabilir bir bölge haline getirmek için projeleriyle birlikte yola çıktığını kaydetti.

Kürşat Özer seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Kürşat Özer katıldığı bir televizyon programında projelerini anlattı.

Özer, “İnsanımız bankadan para çekebilmek için Mağusa’ya gidiyor, teknoloji ve gelişen şartları düşündüğünüzde talep edilen konuya bakın, belediyemizde taziye ve iftar çadırına ihtiyaç olduğuna bizzat bende şahit oldum, bizim yönetimimizde biz bölge halkının sadece mutlu gününde değil, acı gününde de yanında olacağız, belediye olarak bunları yapmalıyız” dedi.

Özer, halkın ulaşabileceği birçok noktaya ATM ve su yükleme noktalarının konuçlandırılacağını söyledi.

Mesarya Bölgesi’nin yüz ölçümünden de yararlanarak yatırımcıları teşvik edecek projelerle bölgenin kalkınacağını belirten Özer, “Aslanköy’den Korkuteli’ne kadar geniş bir yüz ölçümümüz var, bu bölgede üniversite olmazsa olmazımız. Belediye bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Destek Birimi kuracağız üniversite içerisinde ziraat fakültesi ve hayvancılık ile ilgili bölümler açılmasıyla gençler kendi bölgesinde yapabilecekleri ile ilgili eğitimler alabilecektir” dedi.

Bölgenin kalkınması ile ilgili projelerini üç boyutlu bir şekilde çalıştıklarını ve halkımıza sunacaklarını ifade eden Özer, hizmetin halka en hızlı gidebileceğinin ivedi bir şekilde planlanması gerektiğine işaret etti.

Özer, “Belediye’nin tüzel kişiliğinin altının doldurulması gerekiyor” diyerek, mutlu ve huzurlu personel ile halka hizmet edeceklerini belirtti.

Kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladığını da işaret eden Özer, hayvancılık ve tarımda alt yapı ve üst yapı sorunları olduğunu, bölge halkının yatırımlara teşvik edilmesi gerektiğini, yaşanabilir bir Mesarya için projeler hazırladığını kaydetti.

Genç, çocuk, yaşlı ve bölgedeki engelli vatandaşlarla ilgili yaptığı çalışmalarda bin 200 civarı yaşlı, 170 sosyal yardım alan, 500’e yakın engelli vatandaş bulunduğuna işaret eden Özer, köyden kente göçü azaltmak için bölgenin yeniden inşa edilerek, gençleri bölgede tutacaklarını söyledi.

Spor tesislerinin kapsamlı olmadığını, bu nedenle alternatif sporlara imkan tanınmadığını aktaran Özer, “Çocuklarımıza imkanlar sunacağız, gençlik aktivite merkezleri kuracağız” dedi ve bölgedeki kadınların ürettiklerini pazarlayabileceği alanlar var edeceklerini dile getirdi. Özer, “Atılımcı projelere ihtiyacımız var, kültür sanat kongre merkezlerimiz, eğitim merkezleri, kurslar düzenlenecek” dedi.

‘Belediyem Yanımda’ ve ‘Şefkat Evi’ projelerine de değinen Özer, bölge yaşlılarının sosyal ve daha kaliteli bir yaşam imkanına kavuşacaklarını şu sözlerle belirtti, Özer, “Sağlık, kişisel bakım, gezi programlarımızla yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Barınaklara karşıyım, bir barınakta kafese canları kapatmak dışardaki hayattan çok daha eziyet veriyor” şeklinde konuşan Özer, ‘Sessiz Dostlar’ projesi ile sokak hayvanları için yaşam parkları düzenleyeceklerini kaydetti.

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01/12/2022 17:44