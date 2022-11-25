Özer: Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanet

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kürşat Özer mesajında “Ne yazık ki günümüzde kadına yönelik şiddet halen önemli sorunlar arasında yer almakta” dedi. Özer, kadına yönelik şiddetin kadının maddi ve manevi bütünlüğüne ağır zarar verdiğini, kadının toplumsal yaşama aktif katılımının önünde bir engel teşkil ettiğini, kadına yönelik şiddettin insanlığa ihanet olduğunu ifade etti.

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25/11/2022 14:30