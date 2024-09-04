Özer Komando Süper Kupa İçin Geri Sayim Başladi..!

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04/09/2024

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Özer Komando Süper Kupa İçin Geri Sayim Başladi..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Kıbrıs Türk futbolunun efsanesi Özer Komando adına oynanacak olan Süper Kupa 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 2023-2024 Futbol Sezonu AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu Göçmenköy'ü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma 2024-2025 Futbol Sezonu'nun ilk resmi müsabakası olacak.

04/09/2024 17:01
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TAGS: Özer Komando Süper Kupa
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