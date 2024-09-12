Özer Komando Süper Kupa'nın Detayları Belli Oldu!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Özer Komando Süper Kupa yarın akşam (13.09.2024) sahibini bulacak. Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Göçmenköy’ü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Hakem Osman Özpaşa

Karşılaşmayı Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Abdülkadir Karadağ ve Hüseyin Eyyüpler hakem dörtlüsü yönetecek.

Tribün yerleri belli oldu, giriş ücretsiz

Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada Mağusa Türk Gücü takımı seyircileri kapalı batı tribünlerinden karşılaşmayı takip ederken, Göçmenköy takımı seyircileri de kapalı doğu tribünlerinden takımlarını izleyebilecek. Ayrıca Mağusa Türk Gücü takımı protokol tribünü altındaki soyunma odaları ile güney batı tarafındaki yedek kulübesini kullanırken, Göçmenköy takımı doğu kapalı tribünleri altındaki soyunma odalarını kullanıp, kuzey batı tarafındaki yedek kulübesinde oturacak. Karşılaşmaya seyircilerin girişi ücretsiz olacak.

MTG 5'inci kez, Göçmenköy ilk kez oynuyor

Süper Kupa adıyla 2011 yılından beridir oynanan organizasyonda Mağusa Türk Gücü 5 kez oynadığı Süper Kupa finalinin 4’ünü kazanmayı başardı. Göçmenköy takımı ise tarihinde ilk kez yaşadığı Kıbrıs Kupası şampiyonluğu sonrasında ilk kez bir Süper Kupa mücadelesinde boy gösterecek.