Kıbrıs Türk futbolunun önemli isimlerinden Özer Komando yaşamını yitirdi.

Komondo'nun vefatının ardından KTFF tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Kıbrıs Türk futbol tarihinin sembol isimlerinden olan, Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı kulüplerinde şampiyonluklar yaşayıp mazisinde önemli bir yer bırakan Özer Komando’nun vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Komando’ya Allah’tan rahmet; Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı camialarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz…

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22/02/2022 22:26