Başbakanlık eski müsteşarlarından emekli bürokrat Özer Kutbittin hayatını kaybetti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun başbakanlık döneminde müsteşarlığını da yapan emekli bürokrat geçtiğimiz günlerde de kalçasının kırılması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Özer Kutbittin, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Özer Kutbittin, devletin çeşitli kademelerinde görev almış bir bürokrattı. Kutbittin vefatı başta ailesi olmak üzere büyük bir üzüntü ile karşılandı.

06/12/2019 19:31