Özer: “Mesarya için çalışacağız”

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, Paşaköy, Vadili , Akdoğan, İnönü ve Dörtyol bölgelerini ziyaret etti. 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere yönelik vatandaşlarla buluşan ve projelerini aktaran Özer’e İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler eşlik etti. Vatandaşla bir araya gele Öztürkler ve Özer bölge halkının sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

-Öztürkler: “Mesarya reform ile yeniden canlanacak”

Topluma hizmetin bir görev olduğunu ifade eden Öztürkler, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti. Göreve geldiklerinde Belediyeler konusunda sancılı bir süreç yaşandığını, Yerel Seçimlerin tarihinin, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarlarının yetki sürelerinin aşılmasından kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığını hatırlatan Öztürkler, Belediyeler Reformu’nun önemine de dikkat çekerek, “Belediyelerimizin gerek hizmetlerin daha iyi verilmesi, gerekse de mali yapılarının güçlendirilmesi adına kapatılması değil, birleştirilmesidir. Burada Yerel Yönetimler Reformunun birinci bacağını tamamladık” dedi.

Bakan Öztürkler, Belediyeler Reformu ile Mesarya Bölgesi’nin de yeniden canlanacağına işaret ederek, sürecin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“Mesarya için çalışacağız”

Bölge halkıyla projelerini paylaşan Özer ise belediyelerin birleştirilmesiyle birlikte birçok yeniliğin yapılabileceğini, belediyenin mali yapısının da büyümesiyle mega projelerin yapılabileceğini aktaran Özer, özellikle bölgenin ana geçim kaynaklarına yapılan yatırımların heba olmaması için belediye bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Teknik Destek Komitesi kuracaklarını, bölgedeki alt yapı ve üstü yapı sorunlarını ivedi bir şekilde tamamlayacaklarını belirtti. Özer, “Bölgede gerek tarım gerek hayvancılık konusunda gerekli cesareti gösterip yatırım yapmak için risk alarak elindeki kaynağı yatırım yapıyor tam da o noktada belediye olarak bizim de bu insanların önünü açmamız lazım” şeklinde konuştu.

-“Vatandaş belediyesini yanında hissedecek”

Mega projelerle Mesarya’yı kent havasına büründüreceklerini kaydeden Özer, tarım ve hayvancılık dışında bölge halkına alternatif geçim kaynakları sunulabilmesi noktasında da çalışmalar yapacaklarını ekleyerek, bölgeye üniversite bölümlerinden birinin taşınması için mücadele edeceklerini, turizm bölgelerinin canlandırılarak burada el emeklerinin ve diğer ürünlerin pazar alanı bulmasına imkan sağlayacaklarını kaydeden Özer, sosyal anlamda da vatandaşın belediyesini yanında hissedeceğine vurgu yaptı.

-“Gencinden yaşlısına her kesime sahip çıkacağız”

Taziye ve iftar çadırlarının her köyde olacağını, köylere yeni ve modern düğün salonlarının yapılacağını aktaran Özer, “ Vatandaşımız, sosyal belediyeciliği hissedecek, Mesarya’nın çocukları ve gençleri içinde projelerimiz var. Onlar için kapalı spor tesisleri, gençlik merkezleri ve kütüphane projelerimiz hazır ama bizler geleceğimize sahip çıktığımız gibi geçmişimize de sahip çıkıyor, Mesaryamızın çınarları için Yaşlı Bakımevi projemizi hayata geçireceğiz” dedi.”

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14/12/2022 15:30