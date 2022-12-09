Özer: Mesarya kent havasına bürünecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Özer’in seçim ofisinden gönderilen açıklama aşağıdadır.

UBP Belediye Başkan adayı Kürşat Özer katıldığı bir televizyon programında proje ve vizyonlarına değindi. 1996 yılından beri bir fiil projelerin içinde olduğunun altını çizen Özer, hizmet ağı genişleyen Mesarya bölgesinde yeni bir vizyon, yenilikçi çağdaş bir anlayışla halka daha etkin ve kaliteli hizmet sunan bir belediyeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“Kendi kendine yeten değil güçlü bir Mesarya hedefimiz”

Vadili- Akdoğan ve İnönü Belediyesi’nde yaklaşık 130 memur ve personel olduğunu, teknik ekipte ise personel sayısının az olduğunu belirten Özer, 4 belediyenin kendi imkânları ve TC Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin proje desteğiyle kısıtlı projeler olduğunu belirtti. Özer, “Kendi kendine yeten belediyelerdi, personelini ödeyebilmek ay sonunu tamamlayabilmek bu belediyelerin hedefiydi” dedi ve yeni dönemde güçlü belediyelerin güçlü bir geleceği getireceğini kaydetti.

“Mega projelerle Mesarya’nın önü açılacak”

Belediyeler reformu ile 18 ilke belirlendiğinin altını çizen Özer, tüm projelerini bu 18 ilkeye göre hazırladığını ifade ederek, reform sonrası devlet katkılarının projeksiyon nüfusa göre yapılacağını, halka hizmet noktasında bütçenin de genişleyeceğini vurguladı. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ifade eden Özer, “Yeni dönemde yapılacak mega projeler hem tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önünün açılması hem de Mesarya’nın kent havasına dönüşmesini sağlayacak” dedi.

“Mesarya’da doğan her çocuk futbol oynamak zorunda”

Vadili’nin alt yapısında yetişen Özer, kendi gençliğinden de yola çıkarak, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birinin çok amaçlı bir spor kompleksi olduğunu belirtti. “Mesarya’da doğan her çocuk futbol oynamak zorunda, başka bir spor alternatifi yok” diyen Özer, içerisinde gençlik merkezi ve kütüphanelerin de yer alacağını ekledi. Gençlerin de belediyenin paydaşları olacağını ekleyen Özer, gençlik merkezi ile projelere gençlerin karar vereceğini belirtti.

“Amfi tiyatro ile kültür- sanat faaliyetleri yapılabilecek”

Bölgede kültür sanat ve konser etkinliklerinin düzenlenebileceği imkan ve olanakların kısıtlı olduğundan yola çıkarak, Amfi tiyatrosu ile eksikliği hissedilen kültürel etkinliklerin yapılacağını kaydetti. Özer, “Reform sonrasında ayakları yere basan güçlü bir belediye olacağız. Tüm hazırlıklarımızın ve projelerimizin de buna göre yapılması lazım” dedi.

“Katı atık istasyonu kuracağız”

Katı atık toplama alanları ile köy içinden alınan çöplerin köy dışına atılmasını, halıyı kaldırıp pisliği halının altına süpürmeye benzeten Özer, “Sinekler, kokular, hurda malzemeler çıksın diye her gün oralarda dumanlar çıkıyor” diyerek, bu sorunları yaşamamak için çöplerin, Mesarya Katı Atık Transfer İstasyonu’na oradan da Güngör’e taşınmasını hedeflediklerini aktardı.

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09/12/2022 19:19