Özer: Tüm Mesarya halkını kucaklayacak bir belediye olmak zorundayız

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10/12/2022

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Özer: Tüm Mesarya halkını kucaklayacak bir belediye olmak zorundayız

UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, kuracakları Kent Konseyi ve Gençlik Konseyi’nde alınan ortak kararlarla bölgenin birlikte yönetileceğini vurguladı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı televizyon programında projelerini anlattı.

Kürşat Özer, demokrasilerin en önemli ayağının katılımcılık olduğuna vurgu yaptı. Özer, yerel yönetimde katılımcılık ilkesini hayata geçirebilmek için kent konseyi ve gençlik konseyi kuracaklarının sözünü verdi.

“Kent Konseyi toplantılarında tüm paydaşlar bir araya geleceğiz. Hep birlikte Mesarya’yı nasıl daha iyiye götürebileceğimizi tartışacağız” diyen Özer, “Kuracağımız Gençlik Konseyi’nde ise sadece gençlere yönelik projelerimiz masada olacak. Eğer bizim yaptığımız bir projeye gençler sahip çıkmaz ise bir anlamı olmaz… O nedenle hep birlikte oturup karar vereceğiz” dedi.

“Tüm Mesarya halkını kucaklayacak bir belediye olmak zorundayız” diyen Özer, vizyonu geniş ve bölgeyi geleceğe hazırlayan bir belediye yönetimi sergileyeceğini sözlerine ekledi.

 

10/12/2022 13:32
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TAGS: kürşat özer, ubp, belediye, mesarya
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