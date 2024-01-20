Özeray: 2024 size ve yandaşlarınıza güzel…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 29 Aralık 2023 tarihinde Başbakanlık’a 8 kişinin istihdam edildiğini iddia etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, 8 kişinin geçici personel statüsünde münhalsiz ve sınavsız şekilde işe başladığını söyledi.

Başbakanlık’ta işe paylayan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden Başbakan Ünal Üstel’in yazılarını paylaşma başladığını aktaran Özersay, “‘Önce ben’ diyenlere toplum olarak tepki göstermeli #ÖnceMemleket diyerek bunlara karşı mücadele etmeliyiz, dükkanımızdan, kapımızdan içeri girip oy isteyeceklerinde tepkimizi koymalıyız!” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Herkes yeni yıla hazırlanırken geçen senenin sonunda 29 Aralık günü başbakanlığa sekiz kişi daha sınavsız, kimsenin haberi olmadan, herhangi bir duyuru yapılmadan yani münhalsiz şekilde geçici işçi olarak işe alındı. İşe alınanların bazıları Facebook sayfalarında ocak ayından itibaren gayrimeşru hükümetin başı Ünal beyin yazılarını paylaşmaya başlamışlar, ne tesadüf değil mi? ne adil, ne güzel bir düzen değil mi!!!

Bu ülkedeki binlerce gencin hakkını yiyenler, fırsat eşitliği kavramını yerle bir edenler kamu hizmetlerini de darmadağın ediyorlar. Çünkü geçici işçileri sınavsız ve münhalsiz işe almakla kalmayıp “işçi” olarak alıp “memur” gibi çalıştırıyor, yasaları ihlal ediyorlar.

Sonra da Ünal bey haftada en az üç defa açıklama yapıp “2024 daha güzel olacak” diyor, evet 2024 ve hayat “Size ve yandaşlarınıza güzel!”, garibandan, evladı iyi eğitim alsın iyi bir işe girsin diye canla başla uğraşan insanlardan ve çocuklarından çaldıklarınızla hayat size güzel! Çünkü sizinkiler bu memleketin evladı ama sizden olmayanların evlatları evlat değil!

Partizanlıkla yapılan keyfi işe alımlar bu memlekete yapılan kasıtlı bir kötülüktür, hak edenin hakkını çalmaktır, geleceğimizi çalmaktır, hırsızlıktır!

“Önce ben” diyenlere toplum olarak tepki göstermeli #ÖnceMemleket diyerek bunlara karşı mücadele etmeliyiz, dükkanımızdan, kapımızdan içeri girip oy isteyeceklerinde tepkimizi koymalıyız!