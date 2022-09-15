Özersay: Anayasa oy birliğiyle çiğneniyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, belediye seçimlerinin 25 Aralık’ta yapılması yönünde Meclis’ten oy birliğiyle geçen kararı eleştirerek, “Herkesin de kabul ettiği gibi Kasım’da seçim Anayasa'ya aykırı olduğu gibi, aralık ayında seçim de Anayasaya aykırıdır ve şimdi tek fark Anayasa'nın oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle çiğneniyor olmasıdır” dedi.

Özersay, konuyla ilgili yazılı açıklamasına, “Ana muhalefet son iki aydır belediyeler konusunda gayrimeşru olan bu hükümetten yediği golü ne çabuk unuttu?” sorusuyla devam ederek, yapılması gerekenin erken seçimi zorlamak olduğunu söyledi.

Kudret Özersay, “Erken seçim tarihinde uzlaşıp, belediyelerin birleştirilmesine dair yasa Anayasa Mahkemesi'nde iptal olursa, seçimin 25 Aralık’ta yapılamaması sonucu çıkabilir. Ya da 18 belediye için değil 28 belediye için seçim yapılması gerekebilir. Tüm bunlar yeni belirsizlikler ve yeni kaoslar demektir. Dolayısıyla bu sorunun çözümü, belediye seçim tarihi belirlemek değildir. Bütçe görüşmeleri yapılırken, belediye seçimi nasıl yapılacak, o da bir başka muammadır” ifadelerini kullandı.

Özersay, açıklamasının devamında şu soruları sordu:

“CTP, 28 belediyeyi 18'e indiren sözde reform yasasını geçen gün açıkladığı gibi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak mı? Eğer öyleyse ve o yasa iptal edilirse, bu seçim yapılabilecek mi? Yasa iptal edilirse 18 belediye için başlayan seçim süreci sonucunda 28 belediye başkanı mı seçeceğiz? Veya o yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilirse 25 Aralık'ta yapılması öngörülen belediye seçimi de mi yapılmayacak? Şimdi bu durumda Anayasa'yı hükümetle muhalefet birlikte mi ihlal ediyor? Anayasa'ya göre BES veya Belediyeler Birliği ya da bazı belediyeler (Anayasadaki kurum/kuruluş tanımına giriyorsa) Anayasa mahkemesine seçim tarihinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla başvurursa Anayasa Mahkemesi yine iptal etmeyecek mi?”

Özersay açıklamasının sonunda “gayrimeşru” ve “eğreti” olduğunu öne sürdüğü hükümetle işbirliği yapmanın kaosu derinleştirmek anlamına geleceğini iddia ederek, “Belediyeler konusunda böyle bir hükümetle ad hoc komitede Meclis çatısı altında birlikte çalışılmaya çalışıldığında neler yaşandığını ve nasıl bir kaosla sonuçlandığını unuttuk mu? Sütten hala ağzınız yanmadı mı? Tek çıkış yolu bu hükümeti erken seçime zorlamaktır, bu yaratılan kaosu her yönüyle tartışmalı bir belediye seçimi değil erken seçim temizler...” dedi.

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15/09/2022 17:54