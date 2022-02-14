Özersay: 27 sayısı hükümet oluşumu için yeterli

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de yayınlanan ’18’inci Saat’ programında hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi. Kudret Özersay, ikili hükümetin 27 sayısı ile mümkün olduğunu ifade etti.

Hükümetin yakın geçmişte 27 sayısı ile kurulduğunu anımsatan Özersay, 27 sayısı ile Meclis’te sıkıntı ve toplanma sorunu yaşanmadığını anlattı.

Kudret Özersay, konunun sayı meselesi değil irade ve niyet meselesi olduğunu vurguladı. Özersay, iki siyasi partiden oluşacak bir hükümetin daha uyumlu ve uzun ömürlü olabileceğini söyledi. 27 sayısının hükümet oluşumu için yeterli olduğunu belirten Özersay, bu öneriyi UBP’ye yaptıklarını kaydetti. Kudret Özersay, UBP’ye bakanlık sayısının önemli olmadığı vurgusunu yaptıklarını da söyledi.

Uzlaşmaya varmadan bakanlık pazarlığı yapılmasının uygun olmadığını belirten Özersay, hükümet oluşumunda üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını ifade etti.

“Hükümet oluşumunda uzakta durmuyoruz. Öneriyi yaptık. Buna UBP karar verecek” diyen Özersay, üçlü bir koalisyon olması halinde oluşacak sıkıntıların da UBP’ye anlattıklarını söyledi

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14/02/2022 21:09