Özersay açıkladı: KKTC vatandaşlarının casinolara girişi...

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Casinolara KKTC vatandaşlarının da girebilmesi konusundaki çalışmanın bakanlığın bir çalışması olduğunu hükümetin bu yönde bir düşüncesi ya da kararının olmadığını söyledi.

Özersay: "hükümet kararı olmadıkça da bu türden bir düşünce hayata geçecek değildir." dedi.

İşte o açıklama;

Bugün basın toplantısında sn. Maliye Bakanının dile getirdiği “Casinolara KKTC vatandaşlarının da girebilmesi konusundaki çalışma”, ilgili Bakanlığın bir çalışmasıdır, bir düşüncedir ancak Hükümetin bu yönde bir düşüncesi ya da kararı yoktur. Bu yönde bir hükümet kararı olmadıkça da bu türden bir düşünce hayata geçecek değildir.

Bu nedenle ortalığı velveleye vermeye gerek yoktur. Başka bazı tedbirler yanında bu dönemde üzerinde durmamız gereken şeyin kendi vatandaşlarımızın casinoya girişini sağlamak değil, casinolardan gerek işletme izni, gerekse ciroları üzerinden daha fazla vergi alınması ve online denetimin devreye konulması olduğunu düşünüyorum.

Özersay, Londra yolcusu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah 8,40 da Londra’ya için Ervan Havalimanı’ndan ayrılıyor.

Özersay, dün gerçekleştirilen basın toplantısında yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını dinlemek için onlarla daha sık biraraya geleceğini açıklamıştı.

Özersay, Londra’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini, orada yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek, ülkeye gelişlerini sıklaştırmaları; ülkeye dönüş yapmaları; ülkeyle olan bağlarını güçlendirmeleri için bazı kararlar açıklayacağını anlattı.

Bu bağlamda Vergi Dairesi Müdürü, Gümrük Dairesi Müdürü ve DPÖ Müsteşarı ile bazı görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönüş yapması ya da dönüş yapmayacaklarsa bile ülkeyle ekonomik bağlamda faaliyette bulunmalarını teşvik etmek istediklerini kaydetti.

Özersay 22 Temmuz Pazar günü adaya geri dönecek.