Özersay: AD-HOC komite Anayasa'ya aykırı üye verilmeyecek

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dış ilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hukuksuzluğun bir parçası olmak istemiyoruz. Siyaset etiği açısından Azınlık Hükümeti olmanıza rağmen, bir şeyi empoze etmeye çalışıyorsunuz, uzlaşmaya gayret etmiyorsunuz” dedi.

Özersay, AD-HOC komitesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle komiteye üye vermediklerini söyledi.

Özersay, hükümetin komitelerde gayrı resmi şekilde çoğunluğu elde etmeye çalıştığını vurguladı.

Bütçe Komitesi yanında iki komitede daha üye sayılarında değişikliğe gidilmesi için Danışma Kurulu’na başvuruda bulunduğuna işaret eden Özersay, “Mesele sizin demokrasiye ilişkin zihniyetinizdir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner’i eleştiren Özersay, “Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Olmayan güçten zehirleniyorsunuz, belli ki başka yerlerden feyz alıyorsunuz” diye konuştu.

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14/06/2021 15:07