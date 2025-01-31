Özersay: Adalet İlkesine Aykırı Bir Durum Oluşabilir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bedelli askerlik konusunu son bir yıldır ülke gündemine taşıdıklarını, rakamların asgari ücret nedeniyle ödenemeyecek duruma geldiğini defalarca vurguladıklarını ve sonunda bu konuda milletvekili Canaltay’ın yasa önerisi verdiğini anımsatarak “bu yasa önerisine hükümetin sahip çıkıp çıkmayacağı belirsizdir. Eğer gerekli ilave düzenlemeler eklenmezse halihazırda ödeme yapıp henüz askere gitmemiş olanlarla yeni düzenlemelere göre ödeme yapacaklar arasında ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkacaktır. Her durumda bu önerinin ivediliği olmaksızın gündeme gelmiş olması hükümetin buna sahip çıkmayabileceğini, işi yokuşa sürüp zamana yaymaya çalışacağını göstermektedir” ifadelerini kullandı.



Bedelli askerlik ücretlerinin düşürülmesine yönelik uzun süredir yapılan çağrılar ve taleplerin ardından, geçtiğimiz günlerde Milletvekili Resmîye Canaltay tarafından verilen yasa önerisi Resmî Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.



“BU BİR YASA TASARISI DEĞİL, YASA ÖNERİSİDİR, HÜKÜMETİN SAHİP ÇIKIP ÇIKMAYACAĞI BELLİ DEĞİL”



Özersay, önerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasının, hükümetin resmi bir yasa tasarısı sunduğu anlamına gelmediğini belirtti. Meclis iç tüzüğüne göre, milletvekilleri tarafından verilen yasa önerilerinin Meclis Başkanlığı tarafından yayımlandığını hatırlatan Özersay, “Bu bir yasa tasarısı değil, bir milletvekili tarafından sunulmuş yasa önerisi. Hükümet bu öneriye sahip çıkacak mı? Meclis komitesinde ve genel kurulda nasıl bir tutum sergileyecekler? Bu maddeler aynen korunacak mı? Bunlar büyük soru işaretleri” ifadelerini kullandı.



“SÜRECİN HIZLANDIRILMASI GEREKİRDİ”



Özersay, önerinin ivediliğinin alınmamış olmasını da eleştirerek, bunun süreci gereksiz yere uzattığını vurguladı. “İvedilik alınmadığı için yasa önerisi 20 gün boyunca halkın bilgisine sunulacak. Ancak ivedilik kararı alınmış olsaydı, süreç 7 gün içinde komiteye taşınabilirdi. Bu süreç ilerledikçe ivediliğin alınması yönünde bir adım atılabilir” dedi.

Özersay, yeni düzenleme ile birlikte bedelli askerlik ücretini daha önce yüksek rakamlarla ödeyen gençler ile yeni yasadan faydalanarak indirimli ödeme yapacakların aynı celpte yer almasının ciddi bir adaletsizlik yaratabileceğini söyledi.



“Halihazırda yüksek ücretle ödeme yapanlar ya da taksitlerini tamamlayanlar var. Şimdi yeni düzenlemeyle çok daha düşük bir ücret ödeyecek olanlarla aynı dönemde askerlik yapacaklar. Bu, adalet ilkesine zarar verir. Ayrıca, geçmişte bedelli askerlik ücretini ödeyen gençler, asgari ücret artışında farkı ödemek zorundaydı. Şimdi bir indirim söz konusuysa, bu indirimin daha önce ödeme yapmış ancak henüz askerlik yapmamış olanlara da yansıtılması gerekir,” dedi.



SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Özersay, önerinin meclis komitesine geldikten sonra nasıl bir süreç izleneceğini ve hükümetin tutumunu dikkatle takip edeceklerini belirtti. Bedelli askerlik ücretinde adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özersay, “Bu düzenleme, sadece yeni ödeyecek olanları değil, geçmişte ödeme yapanları da kapsamalıdır” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde meclis komitesinde ele alınacak.