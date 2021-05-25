Özersay: Adalı cinayetinin aydınlatılması için baskı yapmalıyız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in, 1996 yılında öldürülen Gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Günaydın Haber Kıbrıs'a önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Özersay, cinayet soruşturmasının yapılması için Türkiye'e talepte ve zorlamada bulunulması gerektiğini söyledi.

Özersay, ülkemizi de ilgilendiren yasalara aykırı bir şekilde ağ kurulduğunu ve kriminal olaylarının yaşandığını belirterek, menfaat çatışması ortaya çıkınca ortaya bazı iddiaların atıldığını vurguladı.

Ortaya atılan iddiların araştırılması durumunda 25-30 sene önce yapılan ve karartılan olayların aydınlatabileceğini aktaran Özersay, "St Barnabas olayında bazı isimlerin adı geçiyor. O dönemde görevde olan veya ilgili kişiler konuşmamış veya konuşamamış olabilir. İddiaların ardından mesele çatırdıyor bir ayağından biz de tutmalıyız" dedi.

Olayın ayınlatılması için sadece Türkiye ayağından çözüm beklenmemesi gerektiğini savunan Özersay, "Sadece açıklama yetmez polis cinayetlerle ilgili burada da ifadeler almalı" diye konuştu.

Kıbrıs meselesinin ulusal dava ise KKTC'nin de ayrı bir devlet olması ve halkın ayrı bir iradesi olduğunun göz ardı edilememesi gerektiğine işaret eden Özersay, "KKTC halkı ve devlet ezilmemeli. Devleti itibarsızlaştıran olaylar geçmişte yaşandı" ifadelerini kullandı.

Ortaya atılan iddialara göre yaşananın sadece siyasi bir cinayet olmadığı başka konularla ilgili olduğu konusunda iddialar da olduğuna dikkat çeken Özersay, "Üzerine gidilmezse devletin itibarı sarsılır. İnsan hakları konusunda kara bir lekedir" dedi.

Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığını bilmediğini ancak araştırılması gerekitğini belirten Özersay, "Bir yığın menfaat ilişlileri olduğu ortada bu ipi bir yerden çekersek olay aydınlanabilir" şeklinde konuştu.

Sedat Peker'in Kutlu Adalı ile ilgili açıklamada yapacağını açıklamasının ardından görevde olanların baskı kurup üzerine gitmesini istediklerini anlatan Özersay, "Takip edip sonuç almaya çalışacağız. Sonuç alınmazsa cinayetten sonraki suskunluk devam ederse inanç kalmaz. ifadelerini kullandı.

Tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin bu konuda beraber hareket etmesi ve üzerine giderek baskı unsuru yaratması gerektiğini savunan Özersay, "Demokrasi ve insan hakları için yapılması gereken budur" dedi.

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 10:10