HABER KIBRIS

Özersay adayları yalnız bırakmadı

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28/05/2018

Özersay adayları yalnız bırakmadı
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Halkın Partisi adayları bu sabah Lefke ve Güzelyurt Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusu yaptı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, destek olmak amacıyla Güzelyurt milletvekili Hasan Büyükoğlu ile adaylık başvurularında yanlarında bulundu. Özersay Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda “Lefke’de Belediye başkanlığı için Fehmi Çamlıköylü ile iddialıyız. Genç ve dinamik bir ekiple çalışmaya #devam” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Halkın Partisi, Kudret Özersay, Lefke, Güzelyurt, adaylar, YSK, haber, Kıbrıs
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