Özersay: Ağırlıklı olarak ekonomik konuları konuştuk

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kısa bir açıklama yaparak görüşmede ağırlıklı olarak ekonomik konuların konuşulduğunu kaydetti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

İstanbul’da hükümet olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıyla birlikte yaptığımız görüşme olumlu geçti. Ağırlıklı olarak ekonomik konuları ve kısmen de Doğu Akdenizdeki gelişmeleri ele aldık. Bu akşam memlekete dönüyoruz.

10/01/2020 19:55