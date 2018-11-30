Özersay, Alman Büyükelçisi Kremp ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp ile görüştü.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Bakan Özersay “Almanya’nın özellikle Brexit ertesinde AB içerisindeki rolü ve ağırlığı daha da artacak gibi görünüyor. Bugün Almanya Büyükelçisi Kremp ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdim. Kıbrıs sorunu, enerji ve bağlantılı konularda gelinen son aşamayı ele aldık. Düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık” ifadelerini kullandı.



Bakan Özersay hafta başında Alman Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası toplantıya katılmış ve Doğu Akdeniz bölgesindeki hidrokarbon kaynakları konusunda nasıl bir çıkış yolu bulunabileceğine dair görüşlerini paylaşmıştı.