Özersay, Anastasiadis ile ne konuştu?

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir yemekte bulunmasını Haber Kıbrıs'a yorumladı.

Mete Tümerkan'ın "Anastasiadis ile ne konuştunuz?" sorusuna Özersay, "Ortak bir arkadaşımızın daveti üzerine yemeğe eşlerimizle katıldık. Bu tür diyaloglar çok önemlidir. Bu konu bile olamamalıdır. Vatandaşın gündemi bu değildir." dedi.

Anastasiadis ile görüşmesinin ‘diplomatik krize dönüştüğüne’ ilişkin iddiaları da değerlendiren Özersay, şöyle konuştu:

“Bu diplomatik bir gerilim değil. Bu bir konu bile değil. Bizim yapacak işlerimiz var. Ülkenin gündemi bu değil. Böyle bir tartışma, somut bir şey üretmeyen bir tartışmadır ve kısırdır. Bence ülkenin gündemi bu değil. İkincisi anayasal olarak ben bir Bakanlar Kurulu üyesiyim. Başbakan’a karşı sorumluyum. Sayın Başbakan içerik olarak önemli olduğunu düşünse, Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede bunu aktarırdı. Ben bu ülkede halkın seçtiği, hükümet yaptığı bir Bakanlar Kurulu’nun Dışişleri Bakanıyım. Dışişleri Bakanı. Ben ofisimde oturabilirim serin bir ortam var. Arada bir meclise gidip gelebilirim… Görevimizi yapmaya çalışıyoruz yahu.”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün yaptığı açıklamada “Müzakerelerden dolayı uzun yıllardır tanıdığım Anastasiadis’le sosyal bir yemekte eşleriyle birlikte bir araya gelmem doğal bir şey” demişti.

Anastasiadis ise, Özersay ile sosyal içerikli yediği yemeği teyid etti Akıncı'ya "yemek yemek için izin alacak değilim" mesajını gönderdi.