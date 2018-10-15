Özersay Ankara ziyareti öncesi Akıncı ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara’ya ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Görüşmede, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Bakan Özersay’ın Ankara ziyareti ele alındı ve görüş alış verişinde bulunuldu.

ÖZERSAY’IN ANKARA PROGRAMI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetilisi olarak bu akşam Ankara’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Çarşambaya kadar sürecek ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durularak, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Özersay, temasları kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu'nu "KKTC ve bölgesel gelişmeler" hakkında bilgilendirecek, ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.

“DOĞU AKDENİZ’DE HUKUK VE SİYASET” SEMPOZYUMUNA KATILACAK

Bakan Özersay, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumun açılışına da katılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Güneş Onar, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ve Siyasi İşler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili eşlik edecek.