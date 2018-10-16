Özersay, Ankara’da

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine dün akşam Ankara’ya gitti.Özersay’ın Ankara ziyaretinde Türkiye-KKTC ilişkileri ve Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Özersay, Ankara ziyareti öncesinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşerek, görüş alışverişinde bulundu.

Özersay’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştireceği çalışma ziyareti iki gün sürecek.Özersay, Ankara’ya yapacağı çalışma ziyareti öncesinde ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.Görüşmede Kıbrıs konusuyla ilgili olarak son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Bakan Özersay’ın Ankara ziyareti ele alındı ve görüş alış verişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara ziyaretinde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları üzerinde durularak, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.Özersay, temasları kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu’nu,“KKTC ve bölgesel gelişmeler” hakkında bilgilendirecek, ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.

Bakan Özersay, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenecek “Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset” konulu sempozyumun açılışına da katılacak. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Güneş Onar, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ve Siyasi İşler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili eşlik edecek.