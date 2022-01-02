Özersay: Asgari ücret habire pazarlık konusu yapılmayacak

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, 23 Ocak seçimlerinden sonra da öncelikli hedeflerinin kırsal bölgelerin kalkınıp gelişmesi olduğunu belirtti belirtti.

Devletin imkanları çok daha fazla iken, Türkiye Cumhuriyeti’nden gönderilen kaynağın çok daha fazla olduğu dönemlerde altyapı ve diğer eksikliklerinin tamamlanabilmiş olması gerektiğini ancak, bu kaynakların kırsal bölgelere aktarılmadığını söyledi.

Özersay, “keşke fuzuli işlere para harcanacağına en baştan planlı bir şekilde altyapıya gerekli kaynak ayrılabilseydi de mesraya bölgesindeki yerleşim yerlerimiz bugün çok daha modern ve çok daha planlı bir yerleşim yeri olabilseydi” dedi.

Kudret Özersay, bundan sonra yapıcı bir biçimde birlik ve beraberlik içerisinde ülke yönetimini çok daha iyi bir noktaya getireceklerini ifade etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni yılın ilk gününde beraberindeki heyetle önce Haspolat’ı, ardından da sırasıyla Balıkesir, Gaziköy, Paşaköy, Turunçlu, Vadili, Dörtyöl, İnönü, Akdoğan, Yiğitler, Erdemli, Dilekkaya, Gaziler ve Akıncılar ziyaret etti.

“MESARYA YATIRIMLARA KAVUŞACAK”

Seçimden sonra oluşacak hükümetin, kırsaldaki gençleri iş ve ev sahibi yapmak en temel önceliği olması gerektiğini vurgulayan Özersay, HP’nin bunları gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

“Mesarya yatırımlar anlamında ciddi bir kuraklık çekiyor” diyen HP Lideri Özersay, bu durumun artık değişmesi zamanının geldiğini, bu yönde de gerekli adımları atacaklarını söyledi.

“ADİL BİR İSTİHDAM POLİTİKASINA ODAKLANACAĞIZ”

Özersay, 30-40 yıllık siyasi partilerin tekrar seçilebilmek, vekil sayısını artırabilmek ve benzeri hedeflerle gereksiz yere ve haksızca istihdamlar yaptığını söyledi.

Halkın Partisi iktidarında da hem devlette hem de özel sektörde istihdam imkanı yaratılacağını ancak hakedenin istihdam edileceğini ve adil bir istihdam politikasına odaklanacaklarını dile getirdi.

“BAŞLADIĞIMIZ SOSYAL KONUT PROJELERİNİ BİTİRMEK İÇİN GÖREV TALEP EDİYORUZ”

Halkın Partisi’nin 2,5 yıl hükümette kaldığı dönemde sosyal konut projesi hazırladığını ancak yürürlüğe koyma imkanı olmadığını ifade eden Özersay, “arazinin yerini tespit ettik, planlamasını yaptık, projesini yaptırdık, Güzelyurt ve Mağusa Maraş bölgesinde 2 adet sosyal konut projesi hazırladık, bugün geldiğimiz noktada gençlerin konut ve ev sahibi olmasının ne kadar önemli bir şey olduğu ortaya çıktı. Çünkü döviz karşısında Türk Lirası eridiği zaman insanların artık orta sınıf veya dar gelirli ailelerin çocuklarının ev sahibi olmasının imkansız olduğu bir döneme girdik. Bunun için Halkın Partisi olarak başladığımız sosyal konut projelerini bitirmek için görev talep ediyoruz” diye konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gençleri konut sahibi yapmak için hedefleri olduğunu, söz konusu sosyal konut projesinin yanı sıra devletin arazi vereceği, kredi imkanı sağlayacağı ve insanların kira öder gibi konut sahibi olacağı 2-3 ayaklı bir projeyi yürürlüğe koyma hedefleri olduğunu belirtti.

“ASGARİ ÜCRET SON DÖNEMDE DEVLET CİDDİYETİNDEN UZAK”

Özersay, Haspolat’ta yaşayan birçok kişinin özel sektörde, asgari ücretle çalıştığını bildiğini kaydederek asgari ücretin son dönemde devlet ciddiyetinden uzak, hükümetin yüzüne gözüne bulaştırdığı bir şeye dönüştüğünü kaydetti.

Özersay, asgari ücretin belirlenmesinin çok daha düzgün bir biçimde yapılıp yeni yıla girerken asgari ücretin arttırılmış olması gerektiğini ancak bunu beceremediklerini ifade etti.

“ASGARİ ÜCRET HABİRE PAZARLIK KONUSU YAPILMAYACAK”

Kudret Özersay, asgari ücretin pazarlık konusu olmaktan çıkarılmasını istediklerini söyleyerek; “göreve geldiğimiz taktirde asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi, kamuda geçici işçilerin maaşının asgari ücrete eşitlenmesi durumunda hayat pahalılığı kamuda her arttığında asgari ücret de otomatik artacak, asgari ücret habire pazarlık konusu yapılmayacak” dedi.

Özersay, hayat pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir verilmesinin anlamını yitirdiğini belirterek bir diğer hedeflerinin de hayat pahalılığının eskiden olduğu gibi 2 ayda bir veya her ay güncellenmesi olduğunu dile getirdi.

“HALKIN PARTİSİ, ASLA DÜRÜST SİYASET ÇİZGİSİNİN DIŞINA ÇIKMAMIŞTIR, ÇIKMAYACAKTIR”

Başka daha birçok konuda Halkın Partisi’nin daha önce görevdeyken yaptığı veya başlattığı, göreve geldiğinde devam ettireceği veya tamamlayacağı projeleri olduğunu kaydeden Kudret Özersay; “Halkın Partisi, asla dürüst siyaset çizgisinin dışına çıkmamıştır. Yapabildiklerimiz de oldu, yapamadıklarımız da oldu, eksiğimiz de oldu ama memleket sevgimiz hiçbir zaman değişmedi. Memlekete inancımız, halka olan sevgimiz asla değişmedi. Bu geçen süre zarfında ayrıca bir arsızlığımız, hırsızlığımız, yolsuzluğumuz veya hukuksuzluğumuz olmadı. Bunun için de alnımız açık bir biçimde bu siyaseti yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BU MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİL, MEMLEKETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Biz çalışacağız, halk kazanacak” diyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu memleketin sahipsiz olmadığını ve memlekete sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Özersay sözlerini; “önümüzdeki dönemde bizim bu memlekete sahip çıkabilmemiz için halkın da bu partiye sahip çıkması gerekir” diyerek tamamladı.

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02/01/2022 17:34