Özersay: Asgari ücret pazarlık konusu olmaktan çıkacak

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, devletin piyasaya yapması gereken ödemelerde gecikmemesi, gecikme olması halindeyse alacakların erimemesi için ilave tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti:



“DEVLET ÖDEMELERİNDEKİ GECİKMENİN YARATTIĞI KAYBI GİDERECEK TEDBİRLERİ ALACAĞIZ”



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomik daralma döneminden geçildiği bu son dönemlerde devletin piyasaya olan ödeme yükümlülüklerini geciktirmesinin işletmeler için sıkıntı yarattığını, geciken ödemelerde alacaklı konumda olan işletmelerin paralarını Maliye’den alana kadar rakamlarda ciddi değer kaybı yaşandığını vurguladı ve bu konuda tedbir alacaklarını söyledi. Özersay “vatandaşın devlete yapacağı ödemelerde, vergi ve benzeri yükümlülüklerde gecikme olduğu zaman gecikme faizi talep ediliyor oysa Maliye piyasaya yapacağı bazı ödemeleri 5 ay zaman zaman 8 ay geriden gelerek yaptığında firmaların alacağı paranın herhangi bir manası kalmayabiliyor, o alacak değer olarak adeta eriyor. Bu konuda hükümete geldiğimizde adımlar atmayı planlıyoruz. Bu kayıpların nasıl önlenebileceği konusunda örneğin taşeronların bazı düşünceleri vardır, bu sektörün en önemli paydaşlarından birisi olan taşeronlarla görüş alış verişinde bulunarak ortak akıl geliştirmek ve sektörlerimizi korumak durumundayız. Biz Halkın Partisi olarak diyalog ve işbirliği yoluyla bu sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonominin geldiği durum itibari ile sorunların çözümüne yönelik sektörel bazda veya belli bir kesim çerçevesinde değil bütünlüklü yaklaşımlar ortaya koyulması gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Sorunlar hepimizin sorunudur. Hele de memleketin ve ekonominin geldiği durum itibari ile bu saatten sonra belli bir sektörün veya belli bir kesimin kendini kurtarması veya gemisini kurtarması diye bir şey yoktur. Her sektör birbirini olumsuz etkileyebiliyor. Birbirini tetikleyebiliyor, sarsabiliyor. Bu sebeple bütünlüklü yaklaşımlar ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Sektörlerin içerisinde uzun yıllardır hizmet veren insanların aslında sektörün dışında olup siyasetin içinde olanlardan bazen çok daha yaratıcı çözümler bulabildiğine işaret eden Özersay, bu noktada ortak aklın bulunabilmesinin önemine dikkat çekti.



“ASGARİ ÜCRETİ PAZARLIK KONUSU OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ”



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, insanların Türkiye’den buraya gelmek yerine Türkiye’de asgari ücret ile çalışmayı tercih etmesi ya da güneyde çalışıp burada yaşamayı tercih etmesinin aslında emek piyasası içerisinde olağan hareket olduğunu ancak tedbir almak gerektiğini kaydetti.

Asgari ücret konusunda tam bir beceriksizlik ve basiretsizlik söz konusu olduğunu söyleyen Özersay, asgari ücretin durmadan bir pazarlık konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kudret Özersay, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa endeksleyip kamudaki hayat pahalılığının 6 ayda bir değil 2 ayda bir arttırıldığı dönemde asgari ücretin de sürekli ayarlanması gerektiği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Özersay, “Ancak bunu yaparken de işverene ciddi ve dişe dokunur bir destek verilmesi gerekir. Çünkü sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları ciddi bir yüke dönüşüyor. Ancak maliye, işverene başka açıdan da destek verebilir. Enflasyon muhasebesi yolu ile dokunuş yapabilir. Yurt dışından mal getirenlerin KDV’sini peşin ödemesi yerine daha farklı bir uygulamaya geçilebilir. Böylece hem iş vereni rahatlatabilir hem de daha gerçekçi ve yaşanabilir bir asgari ücrete karşı çıkmasını önleyebilir. Bu iki dengeyi sağlayacak olan devletin kendisidir. Fakat bu süreci bir keşmekeşe çevirip dava konusu haline getirdiklerini görüyoruz” şeklinde konuştu.



“KAYIT DIŞILIĞIN ALTINDA YATAN TEMEL NEDEN SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİDİR”



Hemen her sektör temsilcisinin şikâyet ettiği kayıt dışı ekonomi konusuna da değinen Kudret Özersay, bu sorunun memleketin genelinde ve her alanda mevcut olduğunu belirtti. Online bahisten kripto paraya varıncaya kadar çok ciddi bir kayıt dışılık meselesi olduğunu ifade eden Özersay, bu sorunun temelinde yatan nedenin ise siyasi irade eksiliği olduğunu dile getirdi. Kudret Özersay, yönetimlerde olanların bedeli ne olursa olsun bir duruş ortaya koyup toplumdaki bazı kesimlerin tepkilerini de göğüsleyerek ve göze alarak kayıt dışılığın üzerine gitmesi gerektiğini söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ne yaptığı ziyarette konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin alanınızda da aslında kayıtlı olmayan ve kayıtlı olup da vergi verenlere rekabet kurallarını tersine çevirecek bir biçimde bu işi yapmakta olan piyasada birtakım insanlar vardır ve bu büyük bir sorundur. Bunun önüne geçmek için bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Halkın Partisi toplumun herhangi bir kesimi ile menfaat ilişkisi kurmuş bir siyasi parti değildir. Maddi destek alma anlamında da bu tür bir ilişki kurmadığımız için daha önce hükümette olduğumuzda da bazı konularda tepki gelecek olmasına rağmen o siyasi iradeyi ortaya koyduk. Bundan sonra da bu iradeyi ortaya koymaya devam edeceğiz”



“İYİ YÖNETİM BECERİSİ İLE SORUNLARI AŞMAK MÜMKÜN”



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, asıl olanın iyi niyet, yönetim becerisi ve her bir konu ile ilgili olarak paydaşları doğru tespit edip onlarla karar almadan önce istişare edip ortak aklı bulmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

“Bunun adı aslında iyi bir yönetimdir” diyen Özersay, bu iyi yönetim düşüncesi ile memleketin birçok meselesi ile ilgili olarak çıkış yolu bulmanın mümkün olduğunu dile getirdi. “Bu açıdan Halkın Partisi’nin iyi niyeti, siyasi iradesi ve gerekli diyalogunun olduğunu ve bu diyalogu daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ekonomik olarak 2022 dünya için çok kolay bir yıl olmayacak ama özel konumumuzdan dolayı bizim için ekstra zor olacak. Fakat toplumsal birlik ve beraberlikle bunu aşabileceğimize inanıyoruz” dedi.

31/12/2021 12:12