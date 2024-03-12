Özersay: Ayıptır! Üstelik yapılmaya çalışılan yasal değildir!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi soruşturmasına dahil edilen kamu görevlilerine “Kıyak” çekildiğini söyledi.

Kudret Özeray hükümetin soruşturmada yargılanan zanlılar için Kamu Hizmeti Komisyonu’na “Kamu görevinden uzaklaştırılmasını talep etme” yazısı yerine polis soruşturmasını bildiren basit bir yazı gönderildiğini ifade etti.

Özersay “Bu isimler yargılama devam ederken hem tam maaş almaya devam edecekler hem de yargılama süresince geçecek süre emekliliklerine yansımaya devam edecek!” dedi.

Kudret Özeray’ın açıklaması şöyle:

Bu olaylar ilk çıktığı günden itibaren defalarca yazdık! Hakkında polis soruşturması devam eden kamu görevlisini özellikle böyle bir suçu işlemekle itham ediliyorsa geçici olarak görevden uzaklaştırmanız gerekir. Bunu yaptığınızda bahse konu kamu görevlisi:

1. Yarı maaş almaya başlar; ve

2. Günün sonunda mahkeme tarafından suçlu bulunursa mahkemenin devam ettiği süre zarfında geçen zaman emeklilik hakkına yansımaz.

Şu anda hakkında polis soruşturması devam eden kendi atadıkları üst düzey bürokratlarla ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na yazı gönderip KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINI TALEP ETMEK yerine, komisyona sadece polis soruşturmasını bildiren basit bir yazı gönderiyorlar veya eski görev yerine göndermeye kalkıyorlar!!! Oysa kendilerini SADECE ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ görevlerinden alıp bu kamu görevlisi olarak görev başında tutmaya devam ettikleri sürece bu isimler yargılama devam ederken hem tam maaş almaya devam edecekler hem de yargılama süresince geçecek süre emekliliklerine yansımaya devam edecek!

Sahte belge düzenlemek ve bunu tedavüle sürmek şeklinde suç işlemekle itham edilen ve hakkında cezai kovuşturma açılan kamu görevlisini daha önce defalarca söylememize rağmen KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRMA YERİNE sadece bulunduğu makamdan alıp eski görevine göndermeye kalkıyorlar!!! Yani kamu görevine devam et diyorlar! Kime diyorlar? Evrak sahtelemek ve bunu piyasaya sürmek suçunu işlemekle itham olunan kamu görevlisine diyorlar!

Aynı suçu işleyen bir diğer kamu görevlisi ile ilgili olarak KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRMA kararı almak yerine bunu Kamu Hizmeti Komisyonu’na sadece “bildirmekle” yetiniyorlar, Yasa kendilerine ya kendisi doğrudan görevden uzaklaştırsın ya da Komisyon’a bir yazı yazarak görevden uzaklaştırsın derken, ISRAR VE İNATLA görevden uzaklaştırmak yerine sadece atanmış oldukları müdürlük ve mukayyitlik gibi makamlardan almakla yetiniyorlar ama kamu görevinden uzaklaştırmıyorlar!!!

Yasaya göre “görevleri başında kalmalarında sakınca görülmesi halinde” demektedir. Sorarım ve bununla devletin aldatarak devletten daha fazla maaş çekilmesi gibi bir suçlama ile karşı karşıya bulunan üstelik de polisin ortaya koyduğu şehadet ve delil çerçevesinde mahkemenin tutuklama emri verdiği ve yargılaması devam eden kamu görevlileri ile ilgili: Görev başında kalmalarında HERHANGİ BİR SAKINCA GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

HEM MAAŞ hem de EMEKLİLİK açısından kıyak çekmeye utanmıyor musunuz?

Bu yasa dışı uygulamaya Kamu Hizmeti Komisyonu İZİN VERMEMELİ, GEÇİT VERMEMELİDİR!!!