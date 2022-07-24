Özersay: Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış!

Piyango biletlerinin üzerine EOKA fotoğrafının basılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı da 20 Temmuz videosunda aynı fotoğrafı kullandı. Kudret Özersay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı'nın da EOKA fotoğrafını kullanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama ise şöyle;

''Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış maalesef. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında “bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez” demişti, maalesef Cumhurbaşkanlığı buna sebebiyet vermiş oldu! o zaman Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gereğini yapmanız gerekir.

Bu sabah Avrupa Gazetesinin ortaya çıkardığı skandalın bir diğer versiyonu da bu videodur maalesef.

Sayın Tatar ve sayın Üstel’e çağrımdır. Derhal Halktan ve özellikle Erenköy mücahitlerinden ÖZÜR DİLEYİN. Ve bu özrünüzü 8 Ağustos törenleri sırasında orada, tören alanında Erenköy gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin önünde tekrar edin.

Milliyetçilik belirli değerlere, tarihe ve devletin itibarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu ÖZENSİZLİK, LİYAKAT OLMAKSIZIN YAPILAN ATAMALAR ve VURDUMDUYMAZLIK devletin değil itibarını korumak, bilakis ALTINI OYMAKTADIR''

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24/07/2022 15:54