Özersay, Bağlıköy’deki tarihi değirmeni inceledi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bağlıköy’e giderek 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi değirmeni yerinde inceledi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümetimizin Lefke’de Halkla bir araya geldiği toplantıda gündeme gelen ve ilgileneceğimiz yönünde söz verdiğimiz Bağlıköy’deki eski eser nitelikli değirmeni dün yerinde inceledik” dedi.

Özersay, 19’uncu yüzyıl sonundan kalma olan değirmen konusunda neler yapılabileceğini Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği yöneticileri, Eski Eserler Dairesi yetkilileri ve Bakanlıkn yetkilileriyle birlikte değerlendirdiklerini belirtti. .

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Turistlerin de ilgisini çeken bu alana dair yakında somut adım atabileceğiz diye düşünüyorum.” İfadesini kulandı.

10/10/2019 18:57