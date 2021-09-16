Özersay: Çevre Bakanı olarak nerededir?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Turizmi 12 aya yayacağız” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu hem turizm konusundaki plansız açıklaması hem de çevre konusundaki sıkıntılara rağmen sessiz kalması konularında eleştirdi.

Çevre konusunda aylardır gündemde olan sıkıntılara ilişkin Bakan'ın suskunluğunu korumasını da değerlendiren HP lideri “Açıklama yapmıyor olması sorumlu olmadığı anlamına gelmez” yorumunda bulundu.

Siyasi olarak ülke menfaatine hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Özersay, Ataoğlu’nun turizmle ilgili hiçbir planlama ve hazırlık yapmadan, paydaşlarla görüşmeden, Sağlık Üst Kurulu’nun görüşlerine başvurmadan yaptığı açıklamanın popülizm olduğunu belirtti. Özersay şöyle konuştu:

“Turizm konusunda, Halkın Partisi olarak butik otellerin neredeyse hepsini ziyaret ettik, paydaş olarak sorunlarını dinledik. Sonrasında da hükümete esip gürlemek ve eleştiri yöneltmek yerine öneri ortaya koyduk. Ekonomiyle ilgili iyi bir şey yapmak isterseniz turizmi canlandırın, insanların geliş-gidişini kolaylaştıracak bazı adımlar atın. Risk almadan da bu insan hareketini sağlamak mümkündür. Güney’den ülkeden kategorilerini değiştirin. Güney’le daha uyumlu hale getirin ki, oraya gelenler yeşil hat üzerinden Kuzey’e daha kolay geçebilsin. İlave engeller koymayın. PCR’la ilgili kolaylık yapın, yurtdışında kat kat pahalı. Biz parti olarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bizim 10 gün önce önerdiğimizi dün İngiltere açıkladı; yurtdışından gelecekler için PCR yerine hızlı teste geçiyorlar. Muhalefet olarak yaptığımız somut öneriye Turizm Bakanlığı’ndan hiç yanıt almadık ama Sağlık Üst Kurulu önerimizin bir kısmını dikkate alıp ülke kategorilerini değiştirdi. Yapıcı bir muhalefet yaptık, sonuç da aldık.”

“TURİZMİ 12 AYA YAYACAKLARINI SÖYLEYEN TURİZM BAKANI, SAĞLIK ÜST KURULU’NDAN GÖRÜŞ ALDI MI?”

Halkın Partisi’nin önerisine sessiz kalan Turizm Bakanı’ndan ansızın gelen “turizmi 12 aya yayacakları” yönündeki açıklamayı baz alarak sorular yönelten Kudret Özersay, “Bugüne kadar turistlerin gelişini kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı’na baskı yaptınız mı? Sayın Turizm Bakanı, hangi ülkelerden turistlerin gelebileceği konusunda fikir sahibi mi? Bu ülkelerden gelişle ilgili Sağlık Üst Kurulu’yla oturup konuştu mu? Hangi şartlarla ülkemize girebilecekler bunun ayarlamasını yaptılar mı? Bir plan, öngörü hiçbir şey görmedik. Turizm teşviki verilerek mi gelecekler? Daha önceki teşvikli turizmin ödenmesi gereken teşvikleri daha ödenmedi. Bu adım altı doldurularak, planlanarak yapılır. Bir müjde veriyormuş gibi bunu söyleyen Bakan, eğer Sağlık Üst Kurulu’yla görüşmeden, bir planlama yapmadan bunu söylüyorsa yapılan popülizmden başka bir şey değildir. Bugüne kadar konuya ilişkin konuşmamasının sebebi de bellidir” diye konuştu.

“ELEKTRİK KURUMU’NUN KİRLİ YAKIT KULLANMASI ÇEVREYLE İLGİLİ DEĞİL MİDİR? BAKAN NEREDEDİR?”

“Sayın Ataoğlu aynı zamanda Çevre Bakanı’dır” diyen HP lideri, Bakan Fikri Ataoğlu’nu, çevreye dair konularda duyarsız kalmakla eleştirdi.

Özersay, “Yakıt sıkıntısı olduğu ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzda yaptığı açıklama ‘ülkemizi teğet geçecek’ oldu, sonrasındaki açıklaması ise ‘teğet geçti’ oldu. Çevre Bakanı olarak bir tahmin, bir durum tespiti yaptı. Soruyorum; elektrik kurumuyla ilgili 2-3 aydır yaşadığımız sıkıntı çevreyle ilgili değil mi? Bilim insanları çıkıp alınan yakıtın kirli olduğunu söylemedi mi? Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kadar tüm Bakanlar Kurulu sorumlu değil mi? İhalesiz, doğrudan alımla kirli yakıtla bizi zehirliyorlar. Elektrik Kurumu adına mahkemeye çıkan ilgili müdür bunu itiraf ediyor, basında tahlil raporları yayınlanıyor. Tüm bunlara baktığımızda çevreyle doğrudan ilgili bu konularda Çevre Bakanı’nın bir tane açıklaması var mı? Çevre Bakanı olarak nerededir? Konuşmayayım da üstüme kalmasın yaklaşımı doğru değildir. Açıklama yapmıyor olması sorumlu olmadığı anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



16/09/2021 13:39