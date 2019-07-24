Özersay Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medyadan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“Dün yaklaşık 6 saat süren bir Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık. Toplantı uzadığı ve ertesinde de kapalı Maraş’a bir çalışma ziyaretimiz olduğu için basına açıklama yapamadık. Aşağıda Kurul’da alınan bazı kararları özet olarak aktarıyorum ama bu vesileyle şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum:

Bir yandan ekonomik protokol olarak bilinen anlaşma, diğer yandansa İlahiyat Koleji’nde yeni bir Türkçe program açılmasına dair mutabakat zaptı kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Bu konulara ilgi duyan herkes kendince görüşünü, eleştirisini ortaya koyuyor, ortaya koyacak, bu doğaldır. Gündeme dair başka konular yanında bu iki konudaki görüşlerimi yarın akşam BRT’de canlı olarak yayınlanacak Basın Odası programında soruları da yanıtlayarak ortaya koyacağım.

Bu aşamada sadece şunu söylemekle yetineyim: Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ekonomik protokoller de, laik eğitim sistemini savunan insanlar olarak ilahiyat koleji benzeri konular da bizim açımızdan kolay süreçler değildir. Protokol ile ilgili yorum yaparken bunun önce Dörtlü Koalisyon döneminde üç yıllık diye başlanan, ardından çeşitli nedenlerle bir yıllık olarak tasarlanan ve günün sonunda beş aylık bir protokole dönüşen bir metin olduğunu hatırlamak gerekir. Öte yandan mutabakat zaptının Dörtlü Koalisyon döneminde de şimdiki hükümet döneminde de İlahiyat Koleji’nin yönetiminin TC Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi şeklindeki bir noktandan (ki eski Eğitim Bakanı sn. Özyiğit Dörtlü Koalisyon sona erince bunu kamuoyu ile paylaşmıştı) bugünkü noktaya gelindiğini akılda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki gelinen bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamayı yakından takip etmesi ve mutabakat zaptında da altı çizildiği üzere Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde bir eğitim verilmesini güvence altına alması gerektiği aşikârdır (zaten Sayın Bakan’ın da bu yönde çalışacağına inanıyorum).

Gelelim dün Bakanlar Kurulu’nda alınan bazı kararlara:

1) Yabancıların ülkemize girişlerini, ülkemizde kalmalarını ve ülkemizden çıkışlarını düzenleyen İkamet İzinleri ve Vizeleri Tüzüğü kabul edildi. Kayıt dışılık konusunda yaşadığımız sıkıntıların aşılmasında katkısı olacak olan bu Tüzük bir yandan vize türlerini, sürelerini, koşullarını ve iptal şartlarını diğer yandansa ikamet izinlerinin türlerini, sürelerini, koşullarını ve iptal şartlarını düzenliyor. Üç ay sonra yürürlüğe girecek olan bu tüzük örneğin bugüne kadar 60 yaşın üzerinde olan yabancıların herhangi bir izin almaksızın ülkemizde kalabilmeleri mümkünken şimdi bunu bir izne tabi kılacak. Kişilerin kayıt yaptırabilmeleri için kendilerine bir yıllık bir geçiş dönemi imkânı sağlanacak.

2) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü kabul edildi ve yürürlüğe konuldu. Bu tüzükle inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrı özel bir düzenleme getiriliyor. Yapılan ayrımda iki çeşit sertifika verilmesi mümkün kılınıyor. Bunlardan biri inşaat iş sağlığı ve güvenliği uzman sertifikası, bir diğeri ise iş sağlığı ve güvenliği uzman sertifikası. Tüzük iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının nitelikleri, yükümlülükleri, eğitimleri, uzmanlık yetkilerinin geri alınması gibi konuları daha kapsamlı şekilde düzenleyen bir metin.

3) Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bugün için benzine yaklaşık 14 kuruş civarında zam yapılması gerekmekteydi. Ancak Hükümet olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda bu artışı vatandaşa yansıtmamaya, yani zam YAPMAMAYA karar verdik.

4) Son günlerde protokol kurallarının, özellikle Ercan havalimanında karşılama ve uğurlamaya dair kuralların çeşitli şekillerde ihlal edilmeye çalışılması nedeniyle ve özellikle bunun önüne geçmek üzere havalimanında bazı ilave tedbirler alınmasına ve bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının bir çalışma yapmasına karar verildi.

5) Bakanlık kararıyla ikamete bağlı olarak ya da evlilik yoluyla verilen vatandaşlıklardan ayrı olarak yasamızda var olan yöntemle dört kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildi. Resmi Gazetede vatandaşlık verilme gerekçeleriyle birlikte şeffaf şekilde yayınlanacak. Ülkemizde doğup çok uzun yıllardır burada yaşayan ve vatandaş olamamış olan bireyler ile KKTC’de doğmamış olsa dahi ilk, orta ve liseyi ülkemizde okumuş olan bazı bireyler bu kapsamda vatandaşlık aldılar.

6) Geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığımız üzere bu hafta Güzelyurt bölgesi sulama birliklerinin Elektrik Kurumu’na olan borçlarının yapılandırılması için üç bakanlığın yetkilileri bir araya gelecekler. (Tarım, Maliye ve İç İşleri).

7) Toplantıda ayrıca Bakanlıklarda ve bağlı kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan ve süreleri sona eren bazı kişilerin sözleşmelerinin uzatılmasına da karar verildi.

8) Toplantıda ayrıca Toprak Ürünleri kurumu (TÜK); Ercan Havalimanı yeni terminalindeki çalışmalar ve Geçitkale havalimanının son durumuna ilişkin olarak da değerlendirilmelerde bulunuldu.

Biliyorum biraz uzun oldu ama yine de dünkü Bakanlar Kurulu toplantısına dair alınan esas kararları sanırım biraz özetleyebildim.

Güzel ve verimli bir gün olsun.”