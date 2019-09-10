Özersay, Bakanlar Kurulu Kararlarını Açıkladı
10/09/2019
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Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı, sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı
Apostolos Andreas Manastırı’nın ikinci etabı ile ilgili özel bir izin kararı verildi
Geçit hakkıyla ilgili olarak mevzuatta bir değişikliğe gidildi.
İskele Belediyesi’nin bütçesi, Güzelyurt Belediyesi’nin sağlık, temizlik, içme suyu ve kanalizasyon konusundaki tüzükleri. Mehmetçik Belediyesi’nin içme suyu konusundaki tüzüğü, Vadili Belediyesi’nin bütçesi onaylandı
Bazı otellerin sahillerde izin alarak yapamaları gereken iskelelerle ilgili bir değişikliğe gidildi. Bundan böyle iskele ruhsat ücretleri güncellendi.
1 Ocak 2020 itibariyle internet üzerinden seyrüsefer ücretleri ödenebilecek
Özel sektörde İşe girecek olan engelli yurttaşlarımız 48 ay boyunca yatırımları fondan yapılacak. Maaşlarına ilaveten asgari ücretin %80'i kadar ek maaş verilecek
Haspolat Meslek Lisesi’nin ismi Osman Örek Meslek Lisesi oluyor
Muz üretimi Genel Tarım Sigortası Fonu’nun içerisine alınması yönünde bir karar üretildi
THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan üniversite öğrencilerinin biletlerinde yüzde 15 indirim yapma kararı aldı.