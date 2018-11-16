Özersay bakanlık dönemindeki harcamalarını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 2018 yılında göreve geldikten sonra 2017 ile karşılaştırdığı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı harcamalarını sosyal medyadan açıkladı.

Özersay'ın madde madde açıkladığı harcamaları şöyle:

1-Makam aracımın akaryakıt giderinde %80 civarında bir tasarrufa gittiğimizi;

2-İzazı ikram sayılabilecek harcamalarda %39 civarında bir tasarrufa gittiğimizi (Bakanlıkta kendi içeceklerimi ve yiyeceklerimi kendim ödüyorum)

3-Geçmişte Bakanlara verilen cep telefonlarının faturaları ödenirken, bu dönemde göreve geldikten sonra kendi şahsi cep telefonumu kullandığımı ve faturamı da kendim ödediğimi ve bunun Bakanlık Müsteşarım ve Bakanlık Müdürüm için de geçerli olduğunu, bu vesileyle bu alandaki cep telefonu harcamalarında %65 civarında tasarrufa gittiğimizi;

4-Geçtiğimiz bütçe döneminde Bakanlığım bütçesine konulan 500 bin TL’lik “hane halkına yardım” kaleminden, söz verdiğim üzere bu geçen sürede bir kuruş dahi harcama yapmadığımı ve bahse konu kalemi aynen Maliye’ye iade ettiğimizi ve 2019 yılı bütçesinde de böyle bir kalemi talep etmediğimizi (ki 2018 için de talep etmemiştik);

5-Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi için ayrılan miktarın, genel bütçe içerisindeki payının %1.3 olduğunu;

6-Bakanlıkta göreve geldiğim günden bugüne Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalara ve diğer harcamalara ilişkin daha detaylı bilgileri özellikle Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak bütçe görüşmelerinde de açıklayacağımızı

Kamuoyunun dikkatine getirmek istedim…