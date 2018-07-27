Özersay: Barış Gücü’nün geleceği için artık Pandoranın Kutusu açılıyor

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT Haber Merkezi Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Konusunda bir şey mi pişiriliyor ? Sorusuna karşlık Özersay, “Şartlara, aktörlere unsurlara baktığımda Kıbrıs konusunda bir şey pişirildiği yok” yanıtı verdi.

Özersay, Rum Tarafı’nın başka algı oluşturmaya çalışsa da aslında Genel Sekreter’in, gönderdiği geçici danışmanla tam da Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin rızasını verirken söylediği doğrultuda sadece durum tespiti için geldiğini söyledi.

Lute’un, bir rapor hazırlayacağına işaret eden Özersay, “Burada yeni bir durum var. Bu rapor, Genel Sekretere bir iç rapor olarak değil, Lute’un değerlendirmesi ve raporu, Genel Sekreterin Güvenlik Konseyine bilgi vermesine dönüşecek” dedi.

Özersay, “ Umarım, Güvenlik Konseyi daimi üyeleri de genel sekteterin samimiyetle tespit etmeye çalıştığı son durumu anlama yaklaşımının önüne geçmez” ifaderini kullandı.

Barış Gücü’nün görevinin ve mevcudiyetinin artık ciddi ciddi sorgulanır hale geldiğine işaret eden Özersay, “ Artık pandoranın kutusu bir miktar açılıyor. Güvenlik Konseyi bunu tartışıyor. Bizim oradaki temsilcimiz aracılığı ile de konuya müdahiliz. Bu görev 6 ay yenilense de Ocak’tan itibaren bunun iyice tartışılmaya başlanacaktır. Müzakerelerin başlamasını değil samimiyetle buradan artık bir şey çıkarmı sorusuna arama egzersizine benziyor. Böyle olması da sağlıklı ve doğru olandır” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile çok sağlıklı bir diyalog olduğunu, Türkiye’deki yeni sistemle birlikte, bu sağlıklı diyaloğun, bundan sonraki süreçle ilgili genel anlamda Kıbrıs Türk tarafını güçlendireceğine inandığını söyledi.

50 senedir yapıldığı şekli ile müzakerelerin yeniden yapılmaya çalışılması halinde, bunun çözüme götüreceğine inanmadığını vurgulayan Özersay, “Bir zihniyet değişimi var mı yok mu? Rum tarafı, Kıbrıs Türk Tarafı ile güç ve zenginliği paylaşacak mı? Paylaşmaya hazır değilse ve bu değişim yaşanmayacaksa, hangi tür müzakere yaparsanız yapın sonuca ulaşamayacağız” dedi.

Özersay “Gerçekci değilse umut vermekten kaçınırım, yine kaçınıyorum. 2 taraf 50 yıldır bu evlilik nasıl olacak diye konuşmaktan şu anda bugünü yaşayamıyor. Sağlıkta, yangında, suçta birlilte hareket edemiyor, gerçğei yaşayamıyor, farazi, gelecekte kurulacağı söylenen bir ortaklığı konuşmaktan beziyor. Siyasetin umut pazarlığı yapmasından bugüne dair gerçeği ve sorunları kaçırıyoruz” yanıtı verdi.

Türkiye ile birlikte uluslararası aktörlere net mesaj vermekte olduklarını vurgulayan Özersay, “ mevcut şartlar değişmeden Rum Tarafı çözüme hazır noktaya gelmez. Çözüm olmadan yasal hükümet olacaksınız, AB üyesi yapılacaksınız, doğalgazı paylaşmayacaksınız.. siz olsanız siz de yapmazsınız…” diye konuştu

Özersay, “ BM Barış Gücü’nün statüsünü, birileri derinden sorgulamaya başlarsa pandoranın kutusu açılır ve bu sorgulamadan dolayı Kıbrıs Rum Tarafı, Kıbrıs Cumhuriyeti elimizden gidiyor diye korkmaya başlar. Bu endişe olmadan, bügünkü statükoyu sorgulamayacaktır” şeklinde konuştu

“Özersay, bölünme mi istiyor?” sorusu üzerine Özersay, “ Şimdi de gelecekte de, doğru ne ise onu konuşurum. Gerçek ne ise vatandaştan saklamam. İçinde bulunduğumuz şartlar bizi hedef olarsk her iki tarafın da üzerinde uzlaştığını söylediği türden bir ortaklığa doğru gitmiyor. Kulağa hoş gelsin diye konuşmam. Toplumdan, halktan saklamam. Doğru ne ise onu söylemek durumundayız. Çözüm isteyen herkes, anlattığım gerçekleri sorgulamak, bunlarda değişiklik olması için adım atılmadığı sürece statükonun değişmeyeceğini bilmek zorundadır” yanıtı verdi.”