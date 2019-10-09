Özersay: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin yanındayız

BRT’de yayınlanan 45+’ya konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ‘Barış Pınarı Harekatı’nın, Türkiye dış politikası açısından bir kararlılık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu harekatı yapmakta haklı nedenleri olduğunu belirten Özersay, ‘Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamak istiyor, terör faaliyetlerine katkı yapacak bir ortamın orada oluşmasını istemiyor’ dedi.

Özersay, Türkiye’nin harekatı başlatmaktaki haklı nedenlerini de sıraladı;

“Çok sayıda Suriyeli mülteci Türkiye sınırları içinde yaşıyor, ekonomik, toplumsal, siyasal ve güvenlige dair sorunlar var. Bu açıdan bir geri dönüşü sağlamak umuduyla bunu yapıyor’ KKTC Başbakan Yardımcısı olarak bu konuda Türkiye’nin yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederim.”

(BRT)

09/10/2019 21:13