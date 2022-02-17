Özersay: Başlangıç aşamasındayız

Halkın Partisi lideri Kudret Özersay UBP lideri Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmenin henüz pazarlık değil başlangıç aşaması olduğunu vurgularken, parti olarak vizyonlarını ve hassas oldukları ilkelerini kendileri ile paylaştıklarını belirtti.



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi ile yaptıkları görüşmenin pazarlık değil henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek “Halkın Partisi olarak vizyonumuzu ve hassas olduğumuz ilkelerimizi Ulusal Birlik Partisi ile paylaştık” dedi.

Özersay açıklamasında “Bunlar daha ilk temaslardır, hükümet kurulur mu kurulmaz mı henüz bir şey söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı. İkili hükümet modelinin görüşülmesine henüz başlandığını, diğer tarafta üçlü hükümet görüşmesi devam ederken bir al vere, tam olarak bir müzakereye girilemeyeceğini belirten Özersay “Diğer modelde bir hükümet modeline dair süreç tamamlandıktan sonra ancak o zaman anlamlı ve sonuç alıcı bir ikili hükümet görüşmesine geçilebilir” dedi.



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17/02/2022 11:44