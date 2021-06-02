Özersay: Başlattığımız kampanya olumlu sonuç vermiştir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçiş kapıların açılması kararı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkibuçuk ay önce kapılar açılsın diye başlattığımız kampanya, onlarca açıklama, ziyaret, meclis konuşması ve sonuçta farklı kesimlerin oluşturduğu baskı olumlu sonuç vermiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Özersay'ın açıklaması şöyle:

Az önce geçiş kapılarıyla ilgili olarak iki taraf arasında varılan uzlaşmaya dair yapılan açıklama makul, dengeli ve uygulanabilir görünmektedir. Öte yandan bir uyarıda bulunmak istiyorum: salgın öncesindeki duruma dönüş bağlamında yapılan atıf umarım Rum tarafınca daha farklı yorumlanmaz. Zira Rum tarafı üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine tek yanlı kısıtlama, zorluk ve engellemeleri daha bu salgın ortaya çıkmazdan önce yürürlüğe koymuştu. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı uyanık olmalı ve uygulamayı yakından takip etmelidir. İkibuçuk ay önce kapılar açılsın diye başlattığımız kampanya, onlarca açıklama, ziyaret, meclis konuşması ve sonuçta farklı kesimlerin oluşturduğu baskı olumlu sonuç vermiştir. Geç de olsa geçiş kapılarının açılabilecek olması sevindiricidir, hele hele aylardır doğru düzgün iş yapamayan esnafımız için...

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02/06/2021 14:06