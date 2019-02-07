Özersay: Başsavcılığa gereken desteği vereceğiz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Başsavcı Ersoy Ölçter’i bu sabah makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Bir süre önce Başsavcı’yı makamında ziyaret ettiğini bugün de Başsavcının bir nevi iadeyi ziyaret yaptığını ve görüşmede Hukuk Dairesinin her nevi personel ve diğer ihtiyaçlarının ele alındığını belirten Bakan Özersay “Başsavcılığımıza gereken desteği vereceğiz. Bu ülkede idarenin bir hukuk devletine yakışır şekilde çalışabilmesi, hukukun sınırları içerisinde harekete edebilmesi için kamunun yararını esas alan bir hukuk anlayışına ihtiyacı vardır. Bu açıdan Başsavcılık çok kritik bir rol oynar. İdare bu türden bir desteği hukuk dairesinden almalıdır. Öte yandan Başsavcılığın takibini yaptığı ve bundan sonra yapacağı dosyalar bu ülkede zaman içerisinde hesap verebilir bir yönetim anlayışının yerleşmesinde en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Ancak bunun için Başsavcılığın da ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Üzerimize düşeni yapmaya başladık, bundan sonra da yapacağız” ifadelerini kullandı.