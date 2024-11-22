Özersay: “Başsavcılık bunu hangi gerekçeyle yaptı?, Kamuoyuna açıklanmalı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı hakkında, sahte diploma aldığı iddiasıyla açılan dava sürecinde mahkemeye çıkarılmadan önce yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik Başsavcılığın aldığı kararı eleştirdi. Özersay, geçtiğimiz günlerde Başsavcılığın, bir ay süreyle yurt dışına çıkış izni verdiği isme dair, sürecin "şeffaf" ve "makul" bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

Özersay, açıklamasında, ilgili kişinin geçmişte, sahte diploma nedeniyle hakkında arama kararı olmasına rağmen uzun süre yurt dışında kaldığını, mahkeme önüne çıkmayı geciktirdiğini ve sonunda da özel muamele ile sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldığını hatırlatarak, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin kararın ardından, “Başsavcılığın bu teminat değişikliğine neden olumlu yaklaşmış olabileceği” konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle:

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı sahte diploma aldığı iddiasıyla mahkeme önüne çıkarılmış ve YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANMIŞTI. Bugün gelen bilgiye göre başvurusu üzerine TEMİNAT DEĞİŞİKLİĞİNE gidildi ve kendisine BİR AY İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ İZNİ verildi!

Geçmişte de yurt dışına çıkış yasağının geçici kaldırılması ya da sınırlı süreler için çıkış izni verilmesi uygulaması var ve Başsavcılık UYGUN GÖRDÜĞÜ ve olumlu yaklaştığında da genelde mahkemelerimiz bu yönde karar verebiliyor, doğrudur. Bahse konu şahısın sahte diploma olayı nedeniyle mahkeme önüne çıkarılmak için polis tarafından arandığı dönemde; konu basında yer almasına rağmen HAFTALARCA YURT DIŞINDA KALDIĞI, ülkeye gelmek ve mahkeme önüne çıkmak istemediği, bunu geciktirdiği; geldiğindeyse ÖZEL VE AYRICALIKLI MUAMELE yapılarak basın haberdar olmasın diye SABAHIN KÖRÜNDE mahkeme önüne çıkarıldığı gerçeği ortadayken BAŞSAVCILIĞIN bu teminat değişikliği talebine NEDEN OLUMLU GÖRÜŞ VERDİĞİ, üstelik de BİR AY İÇİN yurt dışına çıkışında NEDEN HERHANGİ BİR SAKINCA GÖRMEDİĞİ gerçekten de düşündürücüdür.

Gayrimeşru hükümetin başı olan Ünal bey tarafından ÖZEL OLARAK KORUNDUĞU her olayda net şekilde görülen bir kişinin YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI konusunda teminat değişikliği yapılması, üstelik de bir ay için yurt dışına çıkış izni verilmesi konusunda umarım Başsavcılığın MAKUL bir gerekçesi vardır…

Ortada somut sağlık sorunu benzeri bir gerekçe varsa tabi ki buna kimse bir şey demez, diyemez. Ancak geçmişte bu şekilde ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmuş bir isim var madem ki bu konuda ŞEFFAF OLUNMASI gerekir(Dİ) diye düşünüyorum.