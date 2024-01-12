Özersay: ''Başsavcılık tüm detayları araştırmalı''

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “aşırı derecede zenginleştiği ve mallarındaki artış” iddialarının ardından açıklama yaptı ancak HP Genel Başkanı Kudret Özersay ikna olmadı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Özersay, Meclis Başkanı Töre'nin başsavcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini kaydetti.

Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

1- Gayrimeşru hükümetin bir Bakanı dünkü iddialara cevaben yaptığı açıklamada 2022’de milletvekili olunca mal beyanı yaptığını ama 2022’den sonra mal varlığında yaşanan değişiklikleri Meclis’e BİLDİRMEDİĞİNİ KABUL ETTİ. “2022 beyanımda Meclis’e verdiğim taşınmazlarda şu değişiklikler oldu” ifadelerini kullanıyor. Yani Meclis’e verdiği son beyan 2022!

2- Yani dün akşam yaptığı açıklamayla bizim DOĞRU SÖYLEDİĞİMİZİ, 2022’den sonra mal varlığındaki önemli değişiklikleri Meclis’e beyan etmediğini kabul ediyor. Ve aslında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası”na göre SUÇ İŞLEDİĞİNİ DE böylece KABUL ETMİŞ OLUYOR.

3- Biz dün “bir Bakanın mal varlığında son dönemde ciddi bir artış olduğunu” iddia etmiştik. Bahse konu Bakan açıklamasında ne diyor? 2022’den bugüne yani son iki yılda “bir daire sattık, bir konut satın aldık, bir arazi aldık, bir villa sattık, Ankara’da bir daire satın aldık, iki arabayı değiştik, 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini sattık” diyor. Bu işlemler mal varlığında ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER DEĞİL MİDİR? O halde kendi ifadeleriyle bizim ortaya koyduğumuz bu iddiayı da doğrulamıştır.

4- SAYIN ZORLU TÖRE’YE ÇAĞRI: Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye çağrıda bulunuyorum. Bahse konu Bakan 2022 ertesinde tüm bu alım satımları yapmasına, mal varlığında bu kadar önemli değişiklikler olmasına rağmen Meclis’e herhangi bir İLAVE MAL BEYANINDA BULUNDU MU BULUNMADI MI? Gayrimeşru hükümetin bahse konu Bakanı dün akşamki açıklamasını biz yanlış okuyorsak çıkıp doğrusunu söylesin. Soru çok basittir: 2002 ERTESİNDE TÜM BU ALIM SATIMLAR OLUP BİTMESİNE RAĞMEN MECLİS’E İLAVE MAL BİLDİRİMİ YAPTINIZ MI? EVET veya HAYIR! Yapmadınız! (açıklamanızda da söylüyorsunuz zaten)

5- NEDEN SUÇ İŞLENDİ? Çünkü Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre bir Bakan “mal varlığında ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK olduğunda BİR AY İÇERİSİNDE mal bildiriminde bulunmak ZORUNDADIR”. Kendi açıklamasında son iki yılda “bir daire sattık, bir konut satın aldık, bir arazi aldık, bir villa sattık, Ankara’da bir daire satın aldık, iki arabayı değiştik, 13 dönüm arazi üzerine kurulu bu küçük sanayi sitesini sattık” diyor. Herhalde kimse bu işlemlerin mal varlığında önemli değişiklikler olmadığını ileri süremez.

6- Yasa Bakanların mal bildirimiyle ilgili olarak “MECLİS BAŞKANLIĞI’NA” birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Sayın TÖRE yasanın Meclis Başkanlığı’na yüklediği görevi yapmalı ve duruma göre yasada da belirtildiği şekilde “gerekli işlem yapılmak üzere BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA” adımını atmalıdır!

7- Ayrıca Meclis Başkanlığı bu suçun işlenmesinden ve Başsavcılığa suç duyurusundan ayrı olarak eğer ilave mal bildirimi yapılırsa, yasaya göre 2022’de yapılan bildirim ile şimdi yapılacak olan yeni bildirimi karşılaştırmalı ve “Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında…Başsavcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır” (Madde 15).

8- Bu arada önemsiz görünse de aslında önemli bir nokta daha vardır: Bu konu kamuoyuna yansımamış olsaydı, bahse konu Bakana dün bu sorular sorulmamış olsaydı herhangi bir mal bildiriminde bulunacak mıydı? Şüphe yok ki son iki yıldır bildirimde bulunmadığı gibi bundan sonra da BULUNMAYACAKTI!