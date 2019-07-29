Özersay: Bayram öncesi 250 TL ödeme yapılacak!

Bakanlar Kurulu bayram öncesinde bir yandan sosyal yardım alan vatandaşlarımıza diğer yandan da engelli vatandaşlarımıza bir defaya mahsus olmak kaydıyla 250 TL'lik bir ödeme yapma kararı aldık.

Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın ortak çalışması ile bayram öncesinde sosyal yardım alan ve engelli vatandaşlara, "bir defaya mahsus 250 TL ödeme yapma" kararı aldı. Özersay: Yeterli değil ama 3 bin 551 sosyal yardım alan ve 4 bin 691 engelliye bu nitelikte bir ödeme yapılacak.