Özersay: Bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil

Ülkemizde bugün Covid-19 vaka sayısında rekor yaşanması ciddi bir paniğe neden oluyor. Haber Kıbrıs Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün bir dizi kararı Bakanlar Kurulu’na gönderdiğini duyurmuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılması beklenirken Başbakanlık Basın Bürosu’ndan “Yapılan toplantı Bakanlar kurulu formatında değil Bakanlarla görüşme şeklinde olduğundan bir açıklama yapılmamıştır” açıklaması yapılmıştı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada günlük vaka sayısında rekor kırıldığına dikkat çekerken “kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil” diyerek tepki gösterdi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: Açıklama yapılmayacağı açıklanmış... Üst kurul karar almış, önerilerde bulunmuş, önceden alınan bazı kararların süreleri dolmak üzere, devam mı değişiyor mu belli değil, günlük vaka sayısında rekor kırmışız ama Bakanlar Kurulu ertesi “açıklama yapılmayacağı açıklanmış”, peki...

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02/02/2021 21:20