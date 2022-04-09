Özersay: Belediye Reformu’nun ortak akılla yapılmasını umuyorum

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı’nda Belediyeler Reformu’yla ilgili 4 tasarı hakkında siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özersay, bir buçuk ay önce hükümete, Meclis’te Ad Hoc Komite kurulması ve Belediye Reformu’nun bu komitede görüşülmesi konusunda çağrı yaptı hatırlattı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından ve Salı günü yapılacak olan İdari Kamu ve Sağlık Komitesi toplantısından sonra Belediye Reformu’nun ortak akılla yapılmasını umduğunu belirten Özersay, “Zararın neresinden dönülse kardır. Biz katkı koymaya varız” dedi.

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09/04/2022 20:04