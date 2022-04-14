Özersay: Belediyeler Reformunun Ortak Akilla Yapılması Için Katkı Koymaya Hazırız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeleri Özgür Vehit ve Batur Sağlamer eylemde olan Mağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti; çalışanların sıkıntı ve endişelerini dinledi. Özersay yaptığı açıklamada; “İç ve dış denetimlerin çok daha etkili şekilde yapılacağı, bütçe ve harcamaların, personel yapısının daha net kurallara bağlanacağı bir reform kaçınılmazdır. Biz oluşturulacak bir ortak komitede bunun ortak akıl ile yapılması için elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” ifadesini kullandı.

Halkın Partisi heyeti ayrıca Mağusa perşembe pazarını ziyaret ederek hem vatandaşların hem de esnafın fiyatlara ve piyasaya ilişkin sıkıntılarını dinledi, sohbet etti.

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14/04/2022 17:00