Özersay, bir milletvekili hakkında sahte diploma soruşturmasının son aşamaya geldiğini belirtti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir milletvekili hakkında sürdürülen sahte diploma soruşturmasının son aşamaya geldiğini söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Başsavcılığın söz konusu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyayı Meclise göndermesi gerekeceğini belirtti.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Özetle UBP milletvekili hakkındaki sahte diploma dosyasının polis soruşturması aşamasının tamamlandığını, Başsavcılığa gönderildiğini ve Başsavcılığın da görüş yazarak yani olması gerektiği gibi meseleyi geri polise gönderdiğini, artık son aşamaya gelindiğini ve bundan sonraki aşamada bu dosyayla ilgili bir ithamname hazırlanacağını ve o noktada Başsavcılığın dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle dosyayı Meclis’e göndermesinin gerekeceğini, sürecin bu şekilde ilerlemesi gerektiğini herkesin dikkatine getirmek istiyorum” dedi.

Halkın Partisi Yolsuzluklarla Mücadele Birimi’nin konuyu takip ettiğini belirten Özersay, bilgi edinme için polise yaptıkları son başvuruya 12 Kasım’da cevap geldiğini, yanıtta “Başsavcılıktan görüşün polise geldiği ve sürecin devam ettiğinin” belirtildiğini kaydetti.

Aldıkları yanıtı bir programda açıkladığını belirten Özersay, “Bu yazdıklarım çerçevesinde son birkaç gündür sanki bu dosya Başsavcılığa hiç gitmemiş, polis Başsavcılığa göndermemiş şeklinde yapılan haberlerin aslında tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim.” dedi