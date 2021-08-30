Özersay: Bir şeyler yanlış gidiyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından ülkede koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek Ağustos ayında 20 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini vurguladı. Kudret Özersay, pandemi yönetiminde bir şeylerin yanlış gittiğini ve hükümetin konunun ciddiyetinin farkında olmadığını belirtti.

Kudret Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Ülkemizde bir ayda, Ağustos ayında 20 kişi covid nedeniyle hayatını kaybetti! Bir önceki ayda yani Temmuz ayında hayatını kaybeden sayısı 5 kişi, yani geçen aya göre can kaybı DÖRT KAT ARTTI.

Elbet can kaybı bir sayı, rakam meselesi değildir ancak istatistik bir şeylerin göstergesidir. BİR ŞEYLER YANLIŞ GİDİYOR, Hükümet konunun ciddiyetinin farkında değildir, ortada tam bir koordinasyonsuzluk, ciddiyetsizlik görüntüsü vardır. Hükümetin hal ve tavırları bizlerde de bir rehavet yaratmamalıdır, lütfen işin ciddiyetinin artık farkına varalım.

Siz Siz olun kendi tedbirlerinizi ciddiyetle alın, uygulayın. Bunun daha kışı var!!!

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30/08/2021 10:57