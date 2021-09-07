Özersay: Birileri ders alır dedik ama nafile…

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07/09/2021

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Özersay: Birileri ders alır dedik ama nafile…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Görünen o ki artık benciller daha bencil, yüzsüzler daha yüzsüz, arsızlar daha bir arsız…” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Özersay, “Salgının yarattığı olağan dışı durum belki işe yarar dedik, belki birileri ders alır dedik ama nafile, görünen o ki artık benciller daha bencil, yüzsüzler daha yüzsüz, arsızlar daha bir arsız…” dedi.

07/09/2021 22:10
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TAGS: Özersay: Birileri ders alır dedik ama nafile…
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